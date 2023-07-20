29 Haziran'da duyurulan bir önceki dünya sıralamasından sonra UEFA'ya üye ülkelerin maç takviminde herhangi bir maçı bulunmadığından, CONCACAF, CAF ve AFC'nin düzenlediği turnuvalarda oynanan müsabakalar yeni sıralamaya etki etti.
A Milli Futbol Takımı'mızın FIFA sıralaması belli oldu!
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), temmuz ayının dünya sıralamasını açıkladı. İşte A Milli Futbol Takımı'mızın sıralamadaki yeri...
Türkiye'nin bin 484 puanla 41. basamakta yer aldığı sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan 6'ncı, Galler 35'inci, Ermenistan 90'ıncı, Letonya ise 134'üncü sıradaki yerini korudu.
A Millî Takımımızın 12 Eylül'de özel maçta karşılaşacağı rakibi Japonya da 20'ncilik pozisyonunu ve Asya Futbol Konfederasyonu'na üye ülkeler arasındaki birincilik konumunu sürdürdü.