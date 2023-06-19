Millilerimiz, zorlu Süper Lig yarışının ardından hiçbir konsantrasyon kaybı yaşamadan direkt EURO 2024 elemelerine odaklanmıştı. Fotomaç'ın derlediği haberde Letonya karşısında alınan 3-2'lik sonuçla D Grubu'nda liderlik koltuğuna oturan ay-yıldızlılarımızın bugünkü rakibi Galler. Samsun'da 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz ve öğrencileri bir hayli hırslı. Milli Takımımızın hedefi bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumak olacak. Ay-yıldızlıların hocası Stefan Kuntz, 11'de değişiklik yapmayı düşünmüyor. Kazanan 11 ile Galler mücadelesine çıkacak.

ERKEN GOL PEŞİNDEYİZ



Stefan Kuntz, öğrencileriyle yaptığı toplantıda erken gol bulmaları durumunda maçın kendileri açısından daha kolay geçeceğini belirtti. Galler'in her zaman tehlikeli bir takım olduğunu vurgulayan Alman çalıştırıcı öğrencilerinden 90 dakika boyunca motivasyonlarını yüksek tutmalarını istedi. Kuntz, sakatların çok olduğu hücum hattını bozmayacak. Yine Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Cengiz Ünder ve Umut Nayir ile gol arayacağız. Barış Alper Yılmaz da hazık kuvvet olarak bekleyecek.

İlk 2'ye girmemiz için en kritik maç



Türkiye, Letonya'yı yenerek grupta zirveye çıkmıştı. Galler'in sürpriz Ermenistan mağlubiyeti sonrasında bugünkü maç daha da önem kazandı. Ay-yıldızlılar, Samsun'da rakibini devirmesi halinde puan farkını 5'e yükseltecek. Kalan maçlar öncesinde büyük avantaj elde edecek. Gruplarında ilk 2 takım direkt olarak Almanya'daki finallere katılacak. Diğer 3 takım ise Uluslar Ligi'ndeki derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından şekillenecek. Ev sahibi Almanya, turnuvaya doğrudan dahil olacak ve 24 takımı tamamlayacak.



TOPLAMDA 238 DEFA KAZANDIK



Ay yıldızlı ekip, 100 yıllık tarihinde 615 maça çıktı. Biri hükmen olmak üzere 238 galibiyet elde ettik. 145 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 232 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldık. Türkiye söz konusu karşılaşmalarda rakip ağları 837 defa sarstı. Kalesinde ise 880 gol gördü.



BÜYÜK COŞKU HAKİM



Samsun19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde şehirde büyük bir heyecan var. Bu sezon Süper Lig'e yükselmenin keyfini yaşayan Samsunlular şimdi de ay-yıldızlı takımı bekliyorlar. Galler mücadelesi öncesinde biletler tükendi. Statta büyük bir coşku hakim olacak.

KALEDE YİNE MERT OYNAYACAK



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz bugün kalede yine Mert Günok'u kullanacak. Beşiktaş formasıyla iyi bir sezon geçiren deneyimli eldiven EURO 2024 elemelerinde oynadığımız Ermenistan, Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarında fileleri korumuştu. Yine o oynayacak.



İŞTE TÜRKİYE - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Kerem, Cengiz, Umut



Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Brooks, Wilsoni James, Johnson

