Ülkemize Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir mutluluk yaşatan Filenin Sultanları'na Türk Hava Yolları'ndan anlamlı hediye. İşte yapılan açıklama...

Ülkemize tarihi bir başarı yaşatan Filenin Sultanları'na Türk Hava Yolları'ndan anlamlı jest geldi.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:



THY Basın Müşaviri Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filenin Sultanları"na THY'den bir davet yapıldığını belirtti.

Türk bayrağını gururla taşıyan Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 1 haftalık tatil hediye ettiklerini kaydeden Üstün, "Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor, bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.