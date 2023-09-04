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A Milli Takım çalışmalarına başladı! EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına fitness antrenmanıyla başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2023- 15:40









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UEFA Avrupa 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı fitness antrenmanıyla başladı.



A Milli Takım, UEFA Avrupa 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı fitness antrenmanıyla başladı.

Ay-Yıldızlılar, 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyum'da Ermenistan'ı ağırlayacak, 12 Eylül'de ise Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Milliler, günün ikinci antrenmanını bugün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

