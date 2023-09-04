EURO 2024 Elemeleri'nden iyi sonuçlar almak istediklerini belirten A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Melissa Vargas'ı öven Kuntz, "Melissa Vargas'a 'Futbol oynayan bir kız kardeşi var mı?' diye sormamız gerek." ifadelerini kullandı.

"HÜCUMDA OYNAYACAK BİR KARDEŞİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ŞANSIMIZI YÜKSELTİR"



Stefan Kuntz yaptığı açıklamada, "Melissa Vargas'a 'Futbol oynayan bir kız kardeşi var mı?' diye sormamız gerek. Belki erkek kardeşi de vardır. Özellikle hücumda oynayacak bir kardeşi Avrupa Şampiyonası'nda şansımızı yükseltir." ifadelerini kullandı.

"YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLE BÜYÜK BAŞARI YAKALADILAR"

Avrupa şampiyonu olan milli takımın hocasının yabancı olduğunu belirten Kuntz, "Güven konusu otomatik olarak Kadın Voleybol Milli Takımı'na geliyor. Yıllardır bir yabancı meslektaşım görev başında. Bundan önce de yabancı teknik direktörleri vardı. Büyük bir başarı yakaladılar. Dolayısıyla yabancı hocalara güven duyulabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ONLARA BU GÜVENİ GÖSTERDİK"

Futboldaki güven ortamının artırılması gerektiğini de belirten Kuntz, "Hamit (Altıntop) ile A Milli Takım'dan genç ve yıldız takımlara kadar bir güven oluşturmak istiyoruz. O yüzden şimdi Kazımcan ve Bertuğ'u alarak Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a aldık. Onlara bu güveni gösterdik. Ayrıca seyircilerimizin bize olan güvenini sürdürmemiz gerekiyor. Eleme gruplarından çıkıp Almanya'da da başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz." dedi.