A Mİlli Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı final maçında Avrupa ekibi İtalya ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı saat 18.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.



Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geliyor.



