Türkiye - Slovakya | CANLI İZLE

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovakya ile karşı karşıya geliyor.
Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup olurken, ikinci müsabakada ise Macaristan karşısında 69-68'lik skorla kazandı.
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Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 18.06.2023- 21:37
FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovakya ile karşı karşıya geliyor.