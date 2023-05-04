Milli takım için flaş bir haber ortaya atıldı. Yapılan habere göre A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Alman çalıştırıcının yerine ise Abdullah Avcı'nın geleceği belirtildi. İşte ayrıntılar...

Futbol kamuoyu dün ortaya atılan bir iddiayla sarsıldı. A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı bildirildi. Ay-yıldızlı ekibimizdeki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Alman teknik adamın görevden alındığı haberlerinin hemen ardından yeni hocanın ismi de ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre geçen yıl Trabzonspor'u şampiyon yapan ve dün gece bir ödül töreninde "Yılın Teknik Direktörü" seçilen Abdullah Avcı'nın A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi. TFF yönetiminin, usta teknik adamla ilk görüşmeyi yaptığı ve Avcı'nın bir kaç gün içinde resmi imzayı atacağı dile getirildi.

KORKMAZ VE BURAK...

2011-2013 yılları arasında Milli Takım'da görev yapan Abdullah Avcı'nın yardımcılarıyla ilgili de iddialar ortaya atıldı. Ay-yıldızlıların başına geçecek Avcı'nın ekibinde Egemen Korkmaz ve Burak Yılmaz'ın da yer alacağı bildirildi.