A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasında Japonya ile Türkiye karşı karşıya geliyor.
JAPONYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
FIVB Milletler Ligi Japonya - Türkiye maçı TSİ 13.00'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanıyor.
JAPONYA 25-23 TÜRKİYE | 1. SET
JAPONYA 25-23 TÜRKİYE | 2. SET
JAPONYA 13-16 TÜRKİYE | 3. SET OYNANIYOR
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
29 Haziran
16.30 Tayland-Türkiye
30 Haziran
16.30 Brezilya-Türkiye
2 Temmuz
09.00 Hırvatistan-Türkiye