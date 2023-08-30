A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları maçı set vermeden 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nu lider bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları rakibini set vermeden 3-0'lık skorla mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Sultanlar yarı finalde ise İtalya ile kozlarını paylaşacak.

ÜST ÜSTE 5. KEZ YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükselmeyi başardı.

Tarihinde 7. kez yarı finale çıkan Türkiye, 2003 ve 2011'te yarı finale çıkmıştı. Milli son 5 turnuva olan 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te de adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece 2 galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

RAKİP SON ŞAMPİYON İTALYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yla 1 Eylül Cuma günü karşılaşacak.

Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.

Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

ÜST ÜSTE 13. GALİBİYET

Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 13. galibiyetini aldı.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 7 maçı da galip bitirdi.

Türkiye, bu 13 maçta rakiplerine sadece 4 set verdi.

VARGAS'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Milli takımın yıldızı Melissa Vargas, çeyrek final müsabakasında müthiş bir performans ortaya koydu.

Vargas, maçı tam 24 sayıyla tamamlayarak galibiyette büyük rol oynadı.

SET SONUÇLARI

1. Set Sonucu: Türkiye 25-23 Polonya

2. Set Sonucu: Türkiye 25-22 Polonya

3. Set Sonucu: Türkiye 25-18 Polonya