A Milli Futbol Takımımız, UERO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'ı konuk ediyor. Millilerin teknik direktörü Stefan Kuntz, zorlu mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Kalbimiz çok güzel atıyor. Böyle güzel bir stadyumda, taraftarın önünde oynamak oyuncularımı kanatlandırıyor. Bu enerjiyi hissetmek gerçekten çok güzel.

Bugünkü rakibimize karşı daha mantıklı bulduğumuz düzen 4-3-3. Hem oyuncularımız, hem oynamak istediğimiz oyun, hem de rakibimize karşı daha doğru olacağı için 4-3-3 oynayacağız.