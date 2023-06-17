Türkiye U21 - Azerbaycan U21 | CANLI İZLE

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı ile Azerbaycan Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE U21 - AZERBAYCAN U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye U21 - Azerbaycan U21 maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanıyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ
Türkiye U21: Doğancan, Kazımcan, Ravil, Serdar, Uğur Kaan, Cem, Kenan, Aksel Baran, Emirhan, Enis, Bertuğ
Azerbaycan U21: Rustam, Ahmadov, Damadayev, Hüseyinov, Mammadov, Velijev, Rustamli, Yusifli, Farajli, Gasimov, Abdullayev