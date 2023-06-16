2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Galler ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Mücadeleden Ermenistan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Galler ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Galler'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan taraf 4-2'lik skorla konuk ekip Ermenistan oldu.

Ermanistan'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 75. dakikalarda Zelarayan, 30 ile 66. dakikada ise Mamedova kaydetti.

Ev sahibi Galler'in golleri ise 10'da James ve 72'de Wilson'un ayağından geldi.

Ayrıca ev sahibi ekipte 78'da Moore kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın ardından Galler grupta 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Ermenistan ise 3 puanla 4. sırada bulunuyor.