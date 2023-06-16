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Arda ve Umut ilk kez ilk 11'de



A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A Milli Takım formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.

Başkan Mehmet Büyükekşi karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tribünden izledi.

Başkan Büyükekşi, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

