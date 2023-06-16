Millilerin gollerini Abdülkerim, Cengiz Ünder ve İrfan Can kahveci kaydetti.
Bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımı'mız puanını 6'ya yükseltti.
Millilerimiz 19 Haziran'da Samsun'da Galler'i konuk edecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🇹🇷⚽GOOOLL!! ABDÜLKERİM BARDAKCI!! İlk milli maçında golü buldu ve Letonya karşısında öne geçiyoruz... pic.twitter.com/krcqEE075r— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2023
FERDİ'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI!
Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gol VAR kontrolü sonrası iptal edildi...😞 pic.twitter.com/NtzdVLJUxG— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2023
Eduards Emsis'in attığı golle Letonya maçta beraberliği sağladı... pic.twitter.com/gtqUuCzS9w— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2023
🇹🇷⚽GOOOLL!! CENGİZ ÜNDER! Orkun Kökçü'den nefis asist! Letonya karşısında tekrar öndeyiz... pic.twitter.com/ynVBq9cusa— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2023
🇹🇷⚽GOOOLL!! 90+6 İRFAN CAN KAHVECİ!! Biz daha bitti demedik!!! pic.twitter.com/ICzE5KG6QQ— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2023
Arda ve Umut ilk kez ilk 11'de
A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.
Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A Milli Takım formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.
Başkan Mehmet Büyükekşi karşılaşmayı tribünden izledi
A Milli Takım'ın Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tribünden izledi.
Başkan Büyükekşi, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.