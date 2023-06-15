Sırbistan 71-63 Türkiye | Potanın Perileri Sırbistan'a mağlup oldu
2023 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Potanın Perileri, Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, EuroBasket D Grubu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 15.06.2023- 18:07
1'İNCİ PERİYOT: 22-21
DEVRE: 33-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58
A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu.
İKİNCİ MAÇTA RAKİP MACARİSTAN
Ay-yıldızlılar, EuroBasket D Grubu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Saat 13.15'te başlayacak olan mücadele Stozice Arena'da oynanacak.