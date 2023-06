A Milli Takım'ın forveti Umut Nayir, "Bizim takım olarak bakış açımız buraya favori olarak geldiysek yüzde 100 konsantrasyon ile çıkıp, bu işin üstesinden gelebilmek. Doğru oyun anlayışıyla sahaya çıkabilirsek bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek. Skonto Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım futbolculardan Umut Nayir açıklamalarda bulundu. Enes Ünal ve Cenk Tosun'un olmayışı kendisi için fırsat olabileceğini ifade eden Umut Nayir, "Baskı unsuru, forvetin aslında kendinden getirdiği bir durum. Çünkü en göz önünde bulundurulan mevki olarak bakılıyor. Herkes doğal olarak sizden gol atmanızı bekliyor. Burada Enes Ünal ve Cenk Tosun gibi önemli oyuncularımızın olmaması benim, Umut Bozok, Kenan Karaman ve Barış Alper Yılmaz için bir fırsat olacağını düşünüyorum. O yüzden de kime rol düşerse düşsün bu milli forma altında eğer çağrıldıysak aday kadroya biz buna layık olduğumuz ve bizim bunu yapabileceğimize inandıkları için çağrıldık. O yüzden de ben bir problem olarak görmüyorum. Kendi adıma da aslında böyle ortamlarda daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim" dedi.

"BU FORMA ALTINDA BENİM ŞAHSİ MESELEM ÖNEMLİ DEĞİL"

A Milli Takım formasının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Nayir, "Saygısızlık olarak algılamayacaksanız şöyle söyleyebilirim. Milli forma altında buluştuğumuz zaman ben olgusundan çıkıp, biz olgusunu kazanmaya çalışıyoruz. Bu bizim kaybettiğimiz bir ruh olduğunu düşünüyorum. Milli takım formasının her şeyden üstün olduğunu, buraya geldiğimizde takım kimliklerinden çıkıp milli bütünlüğe kavuşmamız gerektiğini düşündüğüm için aslında şahsi kariyerimle ilgili şu an çok bir şey demek istemiyorum. Esasında kendi menajerlerime de söyledim bunu. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. Milli kamptan sonra…Ben hiçbir şeyle ilgili konuşmak istemiyorum. Herhangi bir bilgilendirme de yapmayın bana. Kamptan sonra yine değerlendiririz. O yüzden bu forma altında benim şahsi meselem çok önemli değil. Kusura bakmayın" şeklinde konuştu.

"LETONYA FİZİK KALİTESİ YÜKSEK BİR TAKIM"

Letonya takımının fizik kalitesinin yüksek olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Letonya ile tarihimizde birçok defa karşılaştık. Fizik kalitesi yüksek olan bir takım. Aslında dünyaya baktığımız zaman birçok takım savunma anlamında kompakt oynamaya başladılar. Daha önce çok fazla pişmanlığını yaşadığımız, puanlar kaybettiğimiz ve şampiyonalara gidemememize neden olan birçok anlar yaşadık. Bizim takım olarak bakış açımız buraya favori olarak geldiysek yüzde 100 konsantrasyon ile çıkıp, bu işin üstesinden gelebilmek. Doğru oyun anlayışıyla sahaya çıkabilirsek bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Daha önce sıkıntı yaşadığımız anlarda genelde belki tırnak içinde hafife almamız, belki o an odaklanamamamız bize problem yarattı. Burak Ağabey'in golüyle beraber buradaki lanet diyebileceğimiz şeyi son maçta kırdığımızı düşünüyorum. Yarın için güzel bir gün olacağını düşünüyorum" diye konuştu.