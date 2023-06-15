Letonya - Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz konuştu!

Letonya - Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz konuştu. Kuntz, "7 oyuncumuz sonradan katıldı kampa. Uzun sezonun böyle dezavantajları oluyor. Dinlenmesi gereken oyuncularımız oldu ve biz de buna göre hazırlık yaptık." dedi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 18:25 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023- 18:46