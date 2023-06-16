2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrası millilerimizde Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu. Bardakcı, "Bu golün aynısını bir idmanda Merih ile atmıştık. İlk maçımda gol attım, çok mutlu ve gururluyum. Önemli olan galip gelmemizdi." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı maçın ardından konuştu.

İşte o sözler:

Bu golün aynısını bir idmanda Merih ile atmıştık. İlk maçımda gol attım, çok mutlu ve gururluyum. Hep uzun oynamaya çalıştılar. Önemli olan galip gelmemizdi. Buraya 2'de 2 için geldik, puan farkını açacağız inşallah.

Merih ile maçtan önce çok konuştuk. Benim de ilk maçım tabii... Kardeşim sağ olsun bana çok yardımcı oldu, asistini de yaptı.