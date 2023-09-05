A Milli Takım'dan Merih Demiral ve Salih Uçan, Ermenistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Merih Demiral özellikle Süper Lig'den teklif aldınız mı sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte o sözler...

UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'dan Merih Demiral ve Salih Uçan, Riva'da yapılacak antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral, "Her futbolcunun zor dönemlerden geçtiği zamanlar oluyor. Ben A Milli Takım'ı hep kulüplerden üstte tuttum. Yakın zamanda Türkiye'ye dönmek gibi bir hedefim olmadı. Belki ileride." şeklinde konuştu.

Salih Uçan ise, "Sezona iyi başladım ve iyi devam ediyorum. Beşiktaş'ta ne kadar iyi oynarsam o kadar milli takıma geleceğimi biliyorum. Avrupa Şampiyonası var, kızlarımız bizi nasıl gururlandırdıysa biz de ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.

Uçan, "Kuntz ile ilk başta birbirimizi tanımıyorduk. Beşiktaş'ta iyi oynadıktan sonra milli takıma alınacağımı biliyordum ve şu anda Kuntz hoca ile de gayet iyi bir iletişimimiz var." ifadelerini kullandı.