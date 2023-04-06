FIFA Dünya sıralaması açıklandı! İşte A Milli Takım'ın yeri

Dünya futbolunun patronu FIFA, ülkelerin dünya sıralamasını açıkladı. 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin zirvedeki yerini alırken, A Milli Futbol Takımı'mızın yeri de belli oldu. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2023- 13:20