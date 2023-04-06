FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. Duyurulan sıralama sonrası A Milli Futbol Takımı'nın listedeki yeri belli oldu.
İşte o sıralama...
FIFA Dünya sıralaması açıklandı! İşte A Milli Takım'ın yeri
Dünya futbolunun patronu FIFA, ülkelerin dünya sıralamasını açıkladı. 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin zirvedeki yerini alırken, A Milli Futbol Takımı'mızın yeri de belli oldu. İşte detaylar...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 06.04.2023- 13:20
FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. Duyurulan sıralama sonrası A Milli Futbol Takımı'nın listedeki yeri belli oldu.
1 Arjantin 1840,93 Puan
2 Fransa 1838,45 Puan