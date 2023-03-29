EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'ı konuk etti.
Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını değerlendirdi
A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 D grubu ikinci maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
İlk maçta Ermenistan'ı 2-1'le geçen kırmızı-beyazlılar, rakibine 2-0 yenilerek sahadan puansız ayrıldı.
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Türkiye - Hırvatistan maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...