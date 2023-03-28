TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hırvatistan'la oynadığımız mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Büyükekşi "Bursa'ya ve Bursa seyircisine teşekkür ediyoruz. 11 yıl sonra onlarla biraraya geldik. Bu güzel günde kazanmak istiyorduk ama maalesef rakibimiz daha şanslıydı. Özellikle 9 tane gol pozisyonuna girdik ama yapamadık. Rakibimiz 5 pozisyona girdi ve iki gol attılar. Dünya üçüncüsü olan, FIFA sıralamasında 7. olan bir takıma kaybettik. Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda iddialıyız. Bundan sonraki grup maçlarımızda rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu mübarek günlerde halkımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Halkımızdan özür diliyoruz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TARAFTARLARIN İSTİFA TEZAHÜRATLARI HAKKINDA...

Taraftarların yaptığı "TFF istifa" tezahüratlarıyla ilgili de konuşan Başkan Büyükekşi, "Geçtiğimiz günlerde Amedspor'la Bursaspor burada talihsiz bir maç yaptı. Sahaya çok büyük müdahale oldu. Sahaya atılanlar gibi. PFDK 9 maç seyircisiz cezası verildi, sonra 7'ye düştü. Bunlar bağımsız kurullar. TFF buna müdahale edemez. Kurallar neyse o uygulanıyor. Biz seyircimizi mazur görüyoruz. Bizim hedefimiz sporda barış, dostluk ve kardeşliktir. Herkesin buna riayet etmesini istiyoruz. Sahaya birşeylerin atılması yanlış. Bursa çok önemli bir şehrimiz. Kim kurallara uymazsa disiplin cezaları devam edecektir" diye konuştu.

"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYELİM"

Kulüpler Birliği'nin ligden düşen takımlarla ilgili yapacağı toplantıyla ilgili sorulan soruya ise Büyükekşi, "Bugün Milli maç günümüz, Milli maçlarla ilgili sorularınız varsa onları alalım gündemi değiştirmeyelim" açıklamasını yaptı.

"SON DERECE İYİ OYNADIK"

Teknik heyetle ilgili eleştirilere ise Büyükekşi, "Son derece iyi oynadık siz de takdir edersiniz. Önemli olan iyi futbol oynamak. Ermenistan maçında ilk devre iyi oynamamıştık ama bugün başa baş oynadık. Hocamıza oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum" sözlerini kullandı.