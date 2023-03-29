UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.
SON DAKİKA: Stefan Kuntz'un yerine Sergen Yalçın bombası!
A Milli Futbol Takım'ımız gruptaki 2. maçında Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası ise Kuntz'a yoğun tepki vardı. Millilerin bu mağlubiyetinin ardından ise dikkat çeken Sergen Yalçın iddiası ortaya atıldı. İşte son gelişmeler...
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.
İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi. Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.