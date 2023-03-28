EURO 2024 Elemelerinde sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'mızda Merih Demiral, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Demiral'ın o sözleri:

Çok üzgünüz. Maça iyi başladık. Çok güzel bir atmosfer vardı. Karşımızda gerçekten iyi bir Hırvatistan vardı. Özellikle kalecilerini tebrik ediyorum. 3-5 tane çok iyi pozisyon çıkardı. İlk yarı iyi başladık. Gol ve goller atabilirdik ama sonucu bulamadık, maça iyi başlamıştık. Onlar gol atınca da moral olarak düştük. İlk yarı bitmeden 1 gol daha yememiz bizi kötü olarak etkiledi. Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz. Onları bilerek, çalışarak devam etmeliyiz. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi skorlar alacağımıza inanıyorum. Daha iyi güzel günler bizi bekliyor diyebilirim."

Ritm bozuklukları, form düşüklükleri oluyor. Tüm turnuvalara katılmak istiyoruz. Bütün arkadaşlarım, milli forma için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen istediklerimizi sahaya yansıtamıyoruz. Çok üzülüyoruz. Bunu derinden hissediyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunu bizden çok isteyen yoktur. Eksiklerimize en iyi şekilde çalışarak en iyisini vermek zorundayız. İnşallah önümüzdeki maçlarda en iyisini yapacağımıza inanıyorum.