EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-0 kaybederken, mağlubiyet sonrası Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu. Söyüncü, "Kuvvetli bir rakibe karşı oynadık ama sonuna kadar pes etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

EURO 2024 Elemelerinde sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'mızda Çağlar Söyüncü, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Söyüncü'nün o sözleri:

Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk ama biz de haddimizi bilerek oynayacağımızı biliyorduk. Öz güvenimiz ve oyunumuzla onları hataya zorladık, pozisyonlara girdik. Sakatların olması taktiği etkiledi ama giren oyuncularımız da elinden geleni yaptı. Böyle maçlarla tecrübeleneceğiz ve hatalarımızdan ders çıkaracağız. Kuvvetli bir rakibe karşı oynadık ama sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Yapılan eleştirilere saygı duyarak, öz eleştirimizi de yaparak devam edeceğiz.

Dürüst olalım, bizim Messi veya Ronaldo'muz yok. Takım olarak iyi oynamalıyız.

Ben ilk kez "Türk Duvarı" çıktığında da söyledim. Takım olarak iyi defans yapıyor ve gol yemiyorduk. Takım halinde tekrar iyi oynadığımız günleri yakalayacağımıza inanıyorum.