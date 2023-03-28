A Milli Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında evinde Hırvatistan'ı konuk ediyor. Zorlu mücadeleye hızlı başlayan milliler öncee Cengiz Ünder, sonra da Kerem Aktürkoğlu iy gole çok yaklaştı. Hırvat file bekçisi Livakovic, iki pozisyonda da kalesini gole kapattı.
İŞTE O ANLAR:
🇹🇷Cengiz Ünder'le gole çok yaklaştık! pic.twitter.com/d5c6TnvzX1— TRT Spor (@trtspor) March 28, 2023
🇹🇷Bu kez de Kerem Aktürkoğlu ile Hırvat kalesini yokladık! Maça iyi başladık... pic.twitter.com/2lH0VNyeFk— TRT Spor (@trtspor) March 28, 2023