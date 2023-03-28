A Milli Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında evinde Hırvatistan'ı konuk ediyor. Zorlu mücadeleye hızlı başlayan milliler öncee Cengiz Ünder, sonra da Kerem Aktürkoğlu gole çok yaklaştı. İşte o anlar...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında evinde Hırvatistan'ı konuk ediyor. Zorlu mücadeleye hızlı başlayan milliler öncee Cengiz Ünder, sonra da Kerem Aktürkoğlu iy gole çok yaklaştı. Hırvat file bekçisi Livakovic, iki pozisyonda da kalesini gole kapattı.

İŞTE O ANLAR: