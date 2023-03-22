Türkiye Futbol Federasyonu resmen açıkladı! Sabri Sarıoğlu ve Orhan Şam...

Türkiye Futbol Federasyonu resmen açıkladı! Sabri Sarıoğlu ve Orhan Şam...

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeleri açıkladı. U21 teknik direktörlük görevine Levent Sürme getirildi. Sabri Sarıoğlu ve Orhan Şam ise U19 Milli Takımında yardımcı antrenör olarak görev alacak.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2023- 19:40