EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadelede 1-0 geriye düşse de, karşılaşmayı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazanmasını bildi ve elemelere galibiyetle başladı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında Ermenistan sahasında A Milli Futbol Takımı'mızı ağırladı. Mücadeleyi millilerimiz 2-1 kazandı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Orkun Kökçü ve 64'te Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ermenistan'ın tek golü ise 10. dakikada Ozan Kabak'tan (k.k) geldi.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, gruplara 3 puanla başladı. Ermenistan ise puansız kapattı.

Grupların 2. maçında Türkiye 28 Mart Salı günü sahasında Hırvatistan'ı ağırlayacak. Ermenistan ise 2. maçına 16 Haziran Cuma günü çıkacak ve Galler'e konuk olacak.

UMUT NAYİR İLK KEZ!

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Umut Nayir, ay yıldızlı formayı ilk kez Ermenistan karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Umut, karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. Kasapoğlu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Ermenistan - Türkiye maçında tribündeki yerini alarak mücadeleyi takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 10. dakikada Ermenistan öne geçti. Sağ kanattaki Barseghyan, ceza sahasına hareketlenen Hovhannisyan'a pasını verdi. Hovhannisyan'ın altı pas içine yerden sert çevirdiği topu Ozan Kabak ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0

19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Barseghyan ceza sahasına giren Spertsyan'a pasını attı. Bu oyuncunun bekletmeden sağ çaprazdan şutunu kaleci Mert kontrol etti.

27. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan altıpas önüne kullandığı kornerde iyi yükselen Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci ayağının dibine meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

28. dakikada ay yıldızlı ekip yine etkili geldi. Hakan'ın pasıyla topla buluşan Cengiz, Ermenistan ceza sahasına yaklaştı. Cengiz'in ceza yayı önünden ayak içiyle yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL! 35. dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut'un pasıyla Ermenistan ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

Mücadelede ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

GOL! 64. dakikada milli takım öne geçti. Enes Ünal'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2.

70. dakikada gelişen Ermenistan atağında Barseghyan'ın arka direğe gönderdiği topu Zelarayan'ın altıpasa çevirdiği topa Haroyan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

73. dakikada Ermenistan'ın sol kanattan gelişen atağında Bayramyan'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Barseghyan'ın kafayla indirdiği topa Briasco sert vurdu, kaleci Mert sağına yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı.