A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemelerinde deplasmanda Ermenistan'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-1 kazandı ve gruplara galibiyetle başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz, 3 puan sonrası açıklamalarda bulundu ve "Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Galibiyetle başladığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 Elemelerinde deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Kuntz'un o sözleri:

Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. İyi oynadığımız ve kaybettiğimiz bir çok maçımız oldu. Bu maç iyi oynayamadık ama maçı kazanarak EURO 2024 elemelerine galibiyetle başladığımız için mutluyuz.

Oyundan memnun kalmadım. Özellikle ilk 30 dakika defans oyuncularımızın pas kalitesi düşüktü. Topu hızlı bir şekilde oyuna sokamadılar. Bekleri oyuna soktuğumuzda opsiyonları azdı. Bu yüzden 3'lüden 4'lüye döndük. Salih'i aldık. Daha iyiydik. İkinci yarıda oyun sistemimizi değiştirdik, bu sahaya iyi yansıdı.

Ermenistan'da genel olarak iyi karşılandık. Bugünkü atmosfer tabii daha baskılıydı. Rakip yeni hocasıyla ilk maçına çıktı. Bizi zorlamaya çalıştılar. Böyle maçlarda bu tarz bir ortam olduğunda oyuncular ister istemez kilitlenebiliyor. Bu yüzden zorlandık. Ancak, galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz.

Enes Ünal'a odaklanmamız doğru olmaz. Enes Ünal'dan daha kötü performans gösterenler oldu. Enes'in oyun içinde konsantrasyonu yüksek. İkinci golde bunu gördük. Önemli bir gole katkı sağladı. Bunlar da bir oyuncu için çok önemli anlar...

Hırvatistan maçı farklı olacak. Favori olan taraf biz olmayacağız. Aynı zamanda Bursa'da taraftarımız arkamızda olacak ve stadyumumuz dolu olacak. Milli maçlarda duygular da işin içine girince performans farklı oluyor. Ben Bursa taraftarının ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Bursa'daki maç çok farklı olacak.