Stefan Kuntz'dan Salih Uçan itirafı! "Beni aradı ve..."

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri kapsamında oynanacak Ermenistan - Türkiye ve Türkiye - Hırvatistan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Kuntz, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Alman teknik adamın açıklamaları...

A Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları için Riva'da başlayacak kamp öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kuntz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

EURO 2024'TE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM

"Kesinlikle gelecek sene Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu bekleyebilirsiniz. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık, iyi gelişiyoruz."

TAKIMIMIZ EURO 2024'E GİDEBİLECEK SEVİYEDE

"Birçok yolculuk var önümüzde. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kalmayı başardı. Takımımızda bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede."

SALİH ÖZCAN, MEHMET CAN VE FERDİ KADIOĞLU İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİK

"Türk Milli Takımı'nı seçmeleri için Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi için de büyük çaba sarf ettik. Kariyerleri adına daha iyi olacağına ikna ettik. Yönetimle ileriye dönük neleri daha iyi yapabiliriz diye konuştuğumuzda bunu da görüştük. Hamit Bey de eski zamanlarından çok iyi bilir. Onların zamanında Avrupa büroları vardı. Gözlemciler vardı. Biz de bu konuda istişare ediyorduk."

SALİH UÇAN BENİ ARADI VE ÖZÜR DİLEDİ

"Salih Uçan hakkında bazı olumsuz açıklamalar vardı. Salih beni aradı ve konuştuk. Bakış açılarımızı görüştük. Benden bu durumdan dolayı özür diledi, ben de yaptığının doğru olduğunu ve bir anlaşmazlık varsa iki kişinin kendi arasında çözmesi gerektiğini belirttim."

İRFAN CAN KAHVECİ ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYOR

"İrfan Can'ın da zor zamandan geçtiğini söyleyebiliriz ancak bizim için önemli bir oyuncu. İsmail Yüksek'i Sevilla maçından önce listeye dahil etmiştik. Barış Alper de süre alıyor ve kendini geliştirdi. Umut Nayir de mesela iyi bir performans gösteriyor."

MERT GÜNOK'U TANIMAM GEREKİYOR

"Normal şartlarda bir periyotta oynuyorsanız, 1 tane bariz kaleciyle oynamanız avantajlıdır. Sizden ricam bana birkaç gün verin. Mert, bizim dönemimizde ilk defa geliyor. Onu tanımam gerekiyor. Tek kaleciyle mi, rotasyonla mı oynarız birkaç gün sonra netlik kazanır."

ARDA GÜLER KASIM AYINDAN BERİ UFAK UFAK ADIMLAR ATTI

"Arda Güler, kasım ayından beri ufak ufak adımlar attı. Bugün kadroya kattığımız herkesin takıma katkı verebileceğini düşündüğümüz için bu oyuncuları seçtik."

HAZİRAN AYINDAKİ 4 MAÇTAN MEMNUNUM

"Dünya Kupası son eleme imkanlarına katıldığımız için memnunduk, Portekiz'i yenemediğimiz için memnun değildik. Memnun olduğum konu, Uluslar Ligi'nde C'den B'ye çıkardı. Haziran ayındaki 4 maç beni memnun etti. Uluslar Ligi'ndeki son 2 maçtan da memnun değildim. Son hazırlık maçında birçok şey denedik. Orada çok memnun kaldım. EURO 2024 ile ilgili memnun kalacağım tek şey, oraya katılmamız olacaktır."

UMUT NAYİR'İ GÖRDÜĞÜMDEN SÖYLEDİĞİM ŞEY...

"Umut Nayir'i gördüğümde söyledim şey; ben 29 yaşımda Almanya Milli Takımı'na seçildim. 25 maç yaptım ama 1 kez Avrupa şampiyonu oldum. Hiçbir zaman geç değildir."