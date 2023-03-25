EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-1 kazanırken, galibiyet sonrası Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Bence gol Enes'in. Beni çok güzel gördü. Çok güzel pas attı. Zorlandık ama kazandık." şeklinde konuştu.

EURO 2024 Elemelerinde deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'mızda Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Aktürkoğlu'nun o sözleri:

Bence gol Enes'in. Beni çok güzel gördü. Çok güzel pas attı. Böyle maçlar zor olabiliyor. Zorlandık ama kazandık. Salı günü daha zor bir maçımız var.

Böyle maçlarda kilidi açmakta zorlanabiliyoruz. İlk 15-20 dakikada gol bulsaydık çok daha farklı olabilirdi ama önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. Güzel bir galibiyet aldık.