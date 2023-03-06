Hırvatistan Milli Takımı aday kadrosunu açıkladı. Hırvatlar, Türkiye ve Galler ile UEFA EURO 2024 elemeleri için karşılaşacak. Aday kadroda bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida da bulunuyor. Dünya yıldızlarından Luka Modric'te aday kadroda kendini bulan isimlerden.

Aday kadro: