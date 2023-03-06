U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne katılamayan genç millilerde Tolunay Kafkas ile yollar ayrılmıştı. Bir süredir bu görev için Arda Turan ismi geçiyordu. Bir son dakika gelişmesine göre Ömer Erdoğan'a teklif yapıldığı iddia edildi.

Türkiye U21 Milli Takımı 'nda teknik direktörlük görevini kimin devralacağı belli olmaya başladı. Kırmızı - beyazlıları son olarak Tolunay Kafkas çalıştırmıştı.

TOLUNAY KAFKAS'TAN AÇIKLAMA

Tolunay Kafkas'ın görevden alınmasının ardından usta gazeteci Atilla Gökçe, yaşananları köşesine taşımıştı. Kafkas, Gökçe'ye TFF ile arasında geçenleri şöyle anlatmıştı;

"Bir konuyu görüşmek üzere telefonla aradığım Hamit Altıntop, (Hocam ben de seni arayacaktım. Başkanımız artık sizinle çalışmak istemiyor) dedi. Bu kadar mı olur yani! Ben bir el sıkışmayı vedayı ve helalleşmeyi hak etmiyor muyum?"



AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADIK

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Gruyp 9'da mücadele eden Ay-yıldızlılar Belçika, Danimarka, İskoçya ve Kazakistan ile aynı grupta mücadele etti. Oynadığı sekiz maçta iki galibiyet iki beraberlik ve dört mağlubiyet alan U21 Milli Takımı'ı topladığı sekiz puanla grubu üçüncü sırada tamamlamıştı.



TFF TEKLİF YAPTI

Fanatik'in haberine göre U21 Milli Takım için arayışlarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör olarak görmek istediği isim konusunda uzlaştı. Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan'a U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü teklif edildi.