TOLUNAY KAFKAS'TAN AÇIKLAMA
Tolunay Kafkas'ın görevden alınmasının ardından usta gazeteci Atilla Gökçe, yaşananları köşesine taşımıştı. Kafkas, Gökçe'ye TFF ile arasında geçenleri şöyle anlatmıştı;
"Bir konuyu görüşmek üzere telefonla aradığım Hamit Altıntop, (Hocam ben de seni arayacaktım. Başkanımız artık sizinle çalışmak istemiyor) dedi. Bu kadar mı olur yani! Ben bir el sıkışmayı vedayı ve helalleşmeyi hak etmiyor muyum?"
AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADIK
U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Gruyp 9'da mücadele eden Ay-yıldızlılar Belçika, Danimarka, İskoçya ve Kazakistan ile aynı grupta mücadele etti. Oynadığı sekiz maçta iki galibiyet iki beraberlik ve dört mağlubiyet alan U21 Milli Takımı'ı topladığı sekiz puanla grubu üçüncü sırada tamamlamıştı.
TFF TEKLİF YAPTI
Fanatik'in haberine göre U21 Milli Takım için arayışlarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör olarak görmek istediği isim konusunda uzlaştı. Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan'a U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü teklif edildi.