Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipler belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile eşleşti.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile eşleşti.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimine TFF adına A Milli Takım ve 21 Yaş Altı Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay katıldı.

Elemelerde 7 grupta 6'şar, iki grupta ise 5'er takım mücadele edecek. Grup maçları, Mart 2023 ile Ekim 2024 tarihleri arasında oynanacak. Slovakya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ne dokuz grup birincisiyle birlikte gruplardaki üç en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer altı ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2024'te çift maç eleme sistemiyle play-off oynayacak.

2025'in yaz aylarında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Slovakya, şampiyonaya doğrudan katılacak.