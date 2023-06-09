Türkiye'nin Letonya ve Galler maçı aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'mızın Letonya ve Galler maçı öncesi aday kadrosu açıklandı. Euro 2024 Elemeleri kapsamında Letonya ve Galler ile oynanacak müsabakalarda oynayacak oyuncu listesi Stefan Kuntz tarafından belirlendi. İşte aday kadro...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2023- 15:20 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023- 15:33