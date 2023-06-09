Türkiye'nin Letonya ve Galler maçı aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takım'ımızın EURO 2024 elemelerinde Letonya ve Galler maçı öncesi aday kadrosu açıklandı.
İşte A Milli Takım aday kadrosu:
KALECİ: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
DEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
ORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir