TFF'den milli takım antrenörlüğünde köklü değişiklik! İşte Arda Turan'ın ekibi

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlardaki antrenörlerde köklü bir değişime gitme kararı aldı. Ümit Milli Takım'da teknik direktörlüğe Arda Turan'ın getirilme kararı alınırken, Turan'ın yardımcıları da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2023- 19:31 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023- 19:32