A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden ameliyat oldu.

Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.