Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım'ımız, 2022 Dünya Şampiyonası'nda, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, son olarak Güney Kore ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan, 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takım'ımı, Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor.

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Filenin Sultanları, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmişti.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım'ımız, Dominik Cumhuriyeti karşısında mutlak galibiyet arıyor.

Türkiye Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Takım maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

👉TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 18:30'da başladı ve TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanıyor.