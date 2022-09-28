Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım'ımız, 2022 Dünya Şampiyonası'nda, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, son olarak Güney Kore ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan, 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takım'ımı, Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor.
FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Filenin Sultanları, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmişti.
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım'ımız, Dominik Cumhuriyeti karşısında mutlak galibiyet arıyor.
Türkiye Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Takım maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 18:30'da başladı ve TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanıyor.