Milli takımın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci düzenlenen özel programda açıklamalarda bulundu.
Jorge Jesus için flaş sözler! "A Milli Takım'a gelse kim ne diyebilir?"
A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Nihat Kahveci, düzenlenen bir programda açıklamalarda bulundu. Kahveci, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus hakkında flaş bir söyleme imza attı. İşte detaylar...
"ARKADAŞLARIM EĞLENİRKEN BİZ FEDAKARLIK YAPTIK"
Çok çalıştığını anlatan Kahveci, "Babam topu 3 kez sektiremez ama futbol bana nerden geçti bilmiyorum. Beşiktaş altyapısına gittiğimde hayalim A takıma çıkmaktı.