Milliler Çekya mesaisine başladı
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Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (17 Kasım)
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