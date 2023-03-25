EURO 2024 Elemeleri ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mız, İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada ıslıklandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşımız okunurken Ermeni taraftarlar, ıslıklarla milli marşımızı protesto etti.

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Milli Marşımız okunurken, stadyumdan ıslıklar yükseldi. A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşımızı okurken, stadyumda yer alan Ermeni taraftarlar, İstiklal Marşımızı protesto etti. Ayağa kalkmayan bazı taraftarlar milli marşa saygı göstermeyip yuhaladı ve ıslıkladı.