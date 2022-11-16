A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi.
Millilerde sahneye 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder çıktı.
İskoçya'nın tek golünü ise 62. dakikada John McGinn kaydetti.
Milliler mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.
A Milli Futbol Takımımız gelecek hazırlık maçını Çekya ile Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynayacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🇹🇷⚽GOOLL! OZAN KABAK!! Bu kez direği geçti ve Milli Takımımızı öne geçirdi... pic.twitter.com/eclhy6TOEG— TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022
🇹🇷⚽GOOLL! CENGİZ ÜNDER'DEN MÜKEMMEL GOL!! pic.twitter.com/Ksc1qqeZgh— TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022
İskoçya McGinn ile farkı bire indirdi... pic.twitter.com/Ac4fFIN72g— TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022