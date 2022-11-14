Merih Demiral, A Milli Futbol Takımı'mızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağın maçın kadrosundan Atalanta'nın isteği üzerine çıkarıldı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen millî futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Merih Demiral A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı!
Merih Demiral, A Milli Futbol Takımı'mızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağın maçın kadrosundan Atalanta'nın isteği üzerine çıkarıldı.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 14.11.2022- 16:03 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022- 16:05
Merih Demiral, A Milli Futbol Takımı'mızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağın maçın kadrosundan Atalanta'nın isteği üzerine çıkarıldı.