A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin 31. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu topsuz alanda sakatlanarak oyundan ayrıldı.
Türkiye - İskoçya maçında şok sakatlık! Ferdi Kadıoğlu oyuna devam edemedi
A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin 31. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu topsuz alanda sakatlanarak oyundan ayrıldı.
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Yayın Tarihi: 16.11.2022- 20:36 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022- 20:44