A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Milliler D grubunda yer alırken, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri açıklandı.

Milliler D grubunda yer alırken, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

İŞTE EURO 2024'TE GRUPLAR

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık



C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta



D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, TÜRKİYE, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova



F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya



G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya



H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino



I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus



J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn

EURO 2024 ELEMELERİ NE ZAMAN?

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.



Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.



Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

RAKİPLERİMİZDEN NOTLAR:

* Hırvatistan ile oynadığı 10 maçın birini kazanan A Milli Takım'ımız (6B 3M), tek galibiyetini Eylül 2017'de iç sahada aldı (2018 Dünya Kupası Elemeleri).

* Galler ile oynadığı yedi maçın ikisini kazanan A Milli Takım'ımız (1B 4M), galip gelemediği karşılaşmaların hiçbirinde gol atamadı.

* Ermenistan ile oynadığı iki maçı da kazanan A Milli Takım'ımız, rakibini hem iç sahada hem de deplasmanda 2-0 mağlup etti (2010 Dünya Kupası Elemeleri).

* Letonya'yı ağırladığı üç resmi maçı da kazanamayan A Milli Takım'ımızın (3B), iç sahada mağlup edemediği ülkeler arasında daha fazla konuk ettiği sadece iki rakibi bulunuyor: İngiltere (2B 3M) ve Çek Cumhuriyeti (1B 3M).