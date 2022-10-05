TÜRKİYE MEKSİKA CANLI - Türkiye Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TÜRKİYE MEKSİKA CANLI - Türkiye Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ülkemizde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımı'mız, son 16 turunda Meksika ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda kozlarını paylaşacak? İşte Türkiye - Meksika maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 14:30