AMPUTE MİLLİ TAKIM FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Angola Ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yarı final maçının ilk dakikasında attığı golle rakibi Özbekistan'ı mağlup eden Ampute Milli Futbol Takımımız finalde Angola ile eşleşti. Heyecanlı karşılaşmaya saatler kala arama motorlarında Türkiye - Angola Ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

AMPUTE MİLLİ TAKIM FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺 |Bu yıl 17. kez düzenlenen Dünya Ampute Kupası'nda finalde yarışacak olan Ampute Milli Futbol Takımımız, Angola ile karşı karşıya gelecek. Yarı final maçında rakibi Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek finale yükselen ay yıldızlıların maçı öncesi Türkiye - Angola Ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

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TÜRKİYE - ANGOLA AMPUTE FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Takımımız 9 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Angola ile karşı karşıya gelecek. NEF Stadyumu'nda yapılacak heyecan dolu karşılaşma TRT Spor'dan naklen canlı yayınlanacak.

Ampute Milli Takımımız, 2007, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında dünya üçüncüsü olmuş, 2018 yılında Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıkmıştı. Final maçında penaltı atışlarının sonucunda 5-4 mağlup olan ay yıldızlıların Pazar günü yapacağı final karşılaşması, bu maçın rövanşı niteliğinde de olacak.

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Özbekistan ile yaptığı yarı final karşılaşmasının ilk dakikasında Ömer Güleryüz'ün golüyle öne geçen milliler, 90 dakikayı bu skorla tamamladı. Rakibimiz Angola yarı finalde eşleştiği Haiti'yi 4-2 yenerek final maçına çıkmaya hak kazandı.