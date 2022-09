İlk dakikalardan itibaren aslında oyuncularımızın havası şuydu; maç bitse de gitsek… 2-0 olduktan sonra biraz toparlanır gibi olduk çünkü oyuncular rezil olduklarının farkına vardılar ama iş işten geçmişti. Karşımızdaki rakip, oyun disiplininden hiç taviz vermeden maçı kazanmak için her şeyi yaptı ve sonuca da ulaştı. Bu karşılaşmanın teknik analizini yapmaya gerek yok. Gruptan çıkıp B Ligi'ne yükseldiğimize sevinecek bir halimiz de yoktu. Bu hezimet bizim için daha ağır bir sonuç oldu. Utanç verici… Bu saatten sonra TFF'nin önemli bir karara imza atması gerekiyor. Bu da Kuntz ile devam edip etmeme kararı... Zaten bu maçlar sonrasında yollanacağına dair iddialar gündemdeydi. Her ne kadar Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi bu haberleri yalanlasa da bugün itibari ile artık Alman hoca ile çalışmanın pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu sonuç sabrı bitirdi. Hele de maçtan sonraki skandal ifadeleri kabul edilemez. Ne demiş? "Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Türk Milli Takımı'nın gerçek durumu bu. Hocayı değiştirerek, şu anki realitenin değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil." Evet hoca değiştirmek bir çözüm olmuyor fakat bu skandal yenilgiyi de bu sözlerle açıklayamayız. O zaman Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı ama faturayı ödedi... Yineliyorum TFF bir karar vermek zorunda. Ya Kuntz ile devam ettiğini duyurur ya da yeni bir teknik adamı Avrupa Şampiyonası kuraları öncesi açıklar. Milli Takım'la ilgili de bir heyet kurulmalı. Türk futbolunun önemli isimleri bu heyette olmalı. Onların söylemleri ve fikirleri ile belli yıllara göre A, B ve C planlar ı yapılmalı. Bizi, biz düzlüğe çıkartırız…