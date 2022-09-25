Faroe Adaları Türkiye maçı ertelenecek mi? Olumsuz hava koşulları...
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi grubu son maçında Faroe Adaları ile oynayacağı mücadele öncesi olumsuz hava koşulları dikkat çekiyor. Faroe Adaları - Türkiye maçının ertelenip ertelenmeyeceği ise maç saatinde belli olacak.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 25.09.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022- 15:30
KUVVETLİ BİR FIRTINA
Gece saatlerinde başlayan fırtına ve yağmurun, akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.
Sabah saatlerinde rüzgarın şiddeti zaman zaman 95 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle sokakta ayakta bile durmanın zorlaştığı ve sıcaklığın 12 derece olduğu Torshavn'da hissedilen sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.
MAÇ SAATİNDE HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
Maç saatinde ise sıcaklığın 5 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.