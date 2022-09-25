A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Hava şartlarını çok önemsemiyoruz çünkü Faroe Adaları da bu şartlarda mücadele edecek. Belki bizden daha alışkınlardır. Kendi mükemmel olmadığımız alanları gördük, bunları iyileştirerek sahada olmak istiyoruz."
"Lüksemburg, bizden 4 KM daha fazla koştu. Dolayısıyla Berkan gibi bir oyuncunun ilk 11'de olması önemli. Ayrıca sol ayaklı bir oyuncu ve orta sahada o alanı kontrol etmesi daha kolay olacaktır."